Depremzede öğrenciler Düzce'de eğitime başladı

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Düzce'ye gelen depremzede öğrenciler, okullarda eğitim öğretime başladı.

Ara tatilin ardından Düzce'de yaklaşık 70 bin öğrenci ders başı yaptı. Deprem bölgelerinden Düzce'ye misafir öğrenci olarak gelen öğrencilerde eğitime başladı. Hürriyet Ortaokulu'nda eğitime başlayan depremzede öğrencileri Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. Çocuklar ile sohbet eden Vali Atay, öğrencilere başarılar diledi. Atay, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na giderek ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.