DÜZCE (İHA) – Düzce'de Zahidül Kevseri Yurdu'nda kalan depremzedelere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle aileleriyle Düzce'ye gelerek, Zahidül Kevseri Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelere yönelik İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Kent Ormanı'nda yürüyüş yapan depremzedeler, doğa ile iç içe bir gün geçirdi. Doğa yürüyüşünün ardından spor yapan afetzedelere simit, poğaça ve çay ikram edildi.