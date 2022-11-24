Depremzedeler güne çadırda uyandı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar gözlerini çadırda açtı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar gözlerini ilk kez çadırda açtı. Gece geç saatlere kadar uyanık kalan vatandaşlar, sabaha karşı girdikleri çadırdan günün aydınlanması ile çıktılar. Deprem korkusu sebebiyle çadırda bile olsa çoğu vatandaş gece uyuyamadığını söyledi. Gece yaşanan artçı deprem sebebiyle de bir vatandaş panikleyerek duvara vurarak yarandı.

"6 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırda uyuduk"

Ailesi ile birlikte çadırda kalan Kerim Armağancı, “Evimiz depremde çok zarar gördüğü için geceyi çadırda geçirdik. Yardım yapılacağını duyduk, onun için bekliyoruz. 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırda uyuduk. 4, 12, 14 yaşlarında çocuklarım var. Hepimizin sağlıklıyız. Gece hiç uyuyamadık. Battaniyemiz vardı ancak soğuktu. Çadırda kalmak zor” dedi.

"Deprem 17 saniyeydi ama bize daha uzun geldi"

Zor bir gece geçirdiklerini söyleyen Fatma Kayalar, "Gece çok zordu ve çok soğuktu. Battaniye olduğu halde çok üşüdük. Zaten deprem korkusu bize yetti, çok sarsıldık. Çocuklara bir şey olur kokusuyla eve giremedik. İki gündür uyumadan sabahlıyoruz. En azından çadırda gönül rahatlığıyla uzandık. Duvarlarımız çatladı, eşyalarımız paramparça oldu. Gidenlere üzülmüyorum ama o korku bize yetti. Deprem 17 saniyeydi ama bize daha uzun geldi. Çocuklarım odada çığlık çığlığa kaldı, zar zor onları evden çıkardım. Dün gece çocuklarımı kucağıma aldığım halde uyuyamadılar” diye konuştu.

"Panikledim başımı duvara vurdum"

Gözünü çadırda açan 6 yaşındaki Deniz Çelik, “Depremde çok korktum” dedi. Geceyi dışarda geçirdiğini söyleyen Metin Arslan, “Artçı sarsıntı olunca panikledim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Elektrikte kesilince başımı duvara vurdum ve yaralandım" ifadelerini kullandı.