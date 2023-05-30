İhlas Haber Ajansı

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Depremzedeler için açılan panayırda DAKE'de yer aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Antalya’da düzenlenen depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak için stant açtı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Antalya'da düzenlenen depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak için stant açtı.


Merkezi Düzce'de olan DAKE'nin Antalya temsilciliği, depremzedelere yardım panayırında afet farkındalığı oluşturmak amacıyla bir stant açtı. DAKE gönüllüleri etkinlikte hem afetler konusunda bilgi verdi hem de arama kurtarma malzemelerini tanıttı. Stant öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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