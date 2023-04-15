Depremzedeler sağlık taramasından geçti

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Düzce'de yurdunda kalan depremzedeleri sağlık taramasından geçirdi. 10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası çerçevesinde, deprem bölgelerinden gelen ve Kalıcı Konutlarda bulunan yurtta kalan depremzedelerin yanlarına giden sağlık ekipleri yurt içerisinde kalp sağlığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca ağız diş taraması taraması ve tansiyon ölçümü gerçekleştirildi.