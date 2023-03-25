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Depremzedelere rulo baskı etkinliği

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’ye gelen depremzedelerin çocuklarına rulo baskı etkinliği gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce'ye gelen depremzedelerin çocuklarına rulo baskı etkinliği gerçekleştirildi.


Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zahidül Kevseri Yurdunda konaklayan depremzedelere yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin çocuklarına Düzce Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesinde etkinlik düzenlendi. Çocuklara rulo baskıyı öğreten liderler, çocuklarla ağaç çizimi yaptı.

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