Depremzedelerin yaralarını sarıyorlar

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren çeşitli illerde görev yapan Düzce UMKE ve acul sağlık ekipleri oluşturulan sahra hastanelerinde görev yapıyorlar.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Depremin ilk gününden itibaren, deprem bölgesinde görevli Düzce UMKE ve 112 ekiplerimiz Adıyaman'daki sahra hastanemizde de depremzede kardeşlerimize hizmet vermeye devam ediyor.

Emeklerinize sağlık, bu zor sürecin üzerinden hep birlikte geleceğiz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız” dedi.