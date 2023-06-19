Dere yataklarına yakın evi olanlar tahliye edilecek

Vali Cevdet Atay, meteorolojinin Düzce için sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine gerekli tüm tedbirleri aldırıyor. Cevdet Atay başkanlığında olabilecek risklere karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı sonrasında dere yataklarına yakın evi olanlar kaldıkları yerde ulaşımda sıkıntı yaşayabileceklerin tahliye edilmesine yağış tehlikesi geçene kadar da tedbiren vatandaşların sosyal tesislerde misafir edileceğini söyledi.