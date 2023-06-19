İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dere yataklarına yakın evi olanlar tahliye edilecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, meteorolojinin Düzce için turuncu kod uyarısı vermesi üzerine dere yataklarına yakın evi olanların kaldıkları yerde ulaşımda sıkıntı yaşayanların tahliye edilmesi ve sosyal tesislerde misafir edilmesi talimatı verdi.


Vali Cevdet Atay, meteorolojinin Düzce için sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine gerekli tüm tedbirleri aldırıyor. Cevdet Atay başkanlığında olabilecek risklere karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü koordinasyon toplantısı sonrasında dere yataklarına yakın evi olanlar kaldıkları yerde ulaşımda sıkıntı yaşayabileceklerin tahliye edilmesine yağış tehlikesi geçene kadar da tedbiren vatandaşların sosyal tesislerde misafir edileceğini söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.