Derece ile mezun oldular

yılında ülkemizin geleceğine değer katan nesiller yetiştiren Düzce Üniversitesi, düzenlediği 2020-2021 Akademik Yılı Mezunları Derece Töreni'yle öğrencilerinin mezuniyet gururunu yaşadı.

Program, Kübra Aydoğdu'nun Düzce Üniversitesi öğrencilerini temsilen yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Her vedanın yeni, güzel ve umutlu başlangıçlara açılan bir kapı olduğunu belirten Aydoğdu, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine sağladığı nitelikli eğitim olanakları sayesinde geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Artık yeni bir hayata atıldıklarını söyleyen Aydoğdu, başarıya ulaşmada meslek sevgisi, ahlakı ve bilincinin önemine değinerek sevgilerini ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailesine teşekkür etti.

“Değer üreten üniversite”

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, zorlu bir dönemi geride bırakarak mezun olan öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek sözlerine başladı. Mezunların, yalnız yaşam sınavıyla karşılaşacakları yeni bir döneme adım attıklarını ifade eden Rektör Çakar, öğrenciler için sevgi ve güven temelinde en iyi kararları almaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Dünyada ilk bin 200 üniversite içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi'nin, bu sıralamaya giren ülkemiz üniversiteleri arasında 8. sırada olma başarısı gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, mezunların Düzce Üniversitesi'nin değer üretme vizyonunu layıkıyla taşıyacaklarından da emin olduğunu dile getirdi. Mezunlara mesleklerini icra ederken, insan sevgisi ve adalet anlayışının kendilerine rehber olması temennisinde bulunan Çakar, devletine ve milletine sonsuz sadakatle bağlı tüm mezunlara haklarını helal ettiklerini belirterek, öğrencilerin üzerlerinde emekleri olan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Ödül verildi

Açılış ve protokol konuşmalarının sonrasında program, dereceye giren öğrencilere ödül ve hediye takdimi ile devam etti. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarda başarı sıralamasında ilk üç sırayı elde eden öğrencilere ödül ve hediyeleri; Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ile il protokol üyeleri ve Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri tarafından takdim edildi.

Hediye ve plaket takdiminin ardından, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birincileri, yaş kütüğüne isimlerini çakarak başarılarını tarihe not düştü. Programın son bölümündeyse keplerini büyük bir coşkuyla ve geleceğe umut olmak adına hep birlikte havaya fırlatan Düzce Üniversitesi öğrencileri, mezuniyet coşkusu ve heyecanını yaşayarak meslek yaşamlarına adım attı.