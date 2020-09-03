Derece ile yerleşen öğrencilere Vali Atay'dan tebrik

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen Merkezi Sınav Sonuçları 27 Temmuz 2020 Pazartesi, yerleştirme sonuçları ise 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü açıklandı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 12. Sınıfı öğrencilerinden 11 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre ilk 5.000'in içerisinde yer aldı. 5 öğrenci Ülkemizin en iyi devlet üniversitelerine yerleşti. Vali Cevdet Atay, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ve yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarına göre Düzce'de yapılan sıralamada ilk 3'e giren öğrencileri, ailelerini ve okul yöneticilerini makamında kabul etti. Vali Atay, öğrencilerin elde etmiş oldukları başarıları ile Düzce'ye büyük bir gurur yaşattıklarını dile getirerek, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.