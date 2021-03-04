Dereceye giren öğrencilere ödül

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği '40 Gün 40 Hadis' yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Gençlik Merkezinde düzenlenen ‘ 40 Gün 40 Hadis' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 63 ortaokul öğrencisine 40 gün boyunca 40 hadis ezberlemeleri için açtığı yarışmanın sonundaki yazılı sınavda başarılı olan öğrencilere takdir belgesi verildi. Gençlik Merkezinde düzenlenen sınavın ardından yapılan ödül törenine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı katıldı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün sponsor olduğu programda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesinin ardından program sona erdi.