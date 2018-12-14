Dereceye girenlere ödül verildi

Billboardlarda yer alan fotoğraflar arasında yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğretmen ve öğrencilerine ödülleri verildi.

Düzce Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı proje ile öğretmen ve öğrencilerin selfileri ile billboardlar hazırladı. Şehir merkezinin çeşitli yerlerinde asılan billboardlar Düzcelilerden büyük ilgi görürken ilk ve ortaöğretim okulları öğretmen ve öğrencileri tarafından çekilen fotoğraflar arasında yarışma düzenlendi. Yüzlerce fotoğraf arasında yapılan değerlendirme sonucunda Namık Kemal İlkokulu 3. Sınıf Öğretmeni Kani Aloğlu ve sınıfı birinci, Toki Mehmet Akif Ersoy Anasınıfı Öğretmeni Zehra Silo ve sınıfı ikinci, Çakırlar İlköğretim Okulu 3. Sınıf Öğretmeni Bülent Keskin ve sınıfı üçüncülüğe hak kazandı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar'ın katılımıyla Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde öğretmenlere plaket öğrencilere de madalya verildi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Cebar, “Öğrenciler, 24 Kasım'da hem öğretmenleri hem de bizim için çok farklı bir çalışmaya imza attı. Bu etkinlik gerçekten çok da ilgi gördü. Bu çabanın boşa gitmesini istemedik ve en güzel fotoğrafı ödüllendirdik. Öğretmenlerimize ve çocuklarımıza tek tek teşekkür ediyorum” dedi.