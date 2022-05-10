Derelerde bahar temizliği başladı

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevreyi temiz tutmak, halk sağlığını korumak ve kent estetiğini sağlamak amacıyla dere temizliği çalışmalarına başladı. "Temiz Şehir Düzce" Projesinde derelerde eşzamanlı olarak başlatılan temizlik çalışmalarında, derelerin akışının sağlıklı işleyişi, yağış dönemlerinde olabilecek taşkın risklerinin önüne geçilmesi ve her türlü koku ile sinek oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede her yıl periyodik olarak gerçekleştirilen Karaca Deresi temizliği bu yıl da başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün özel aracıyla dereler, çevre kirliliğinden arındırılıyor ve halk sağlığına yönelik tehditler de ortadan kaldırılarak görüntü kirliliğine son veriliyor.