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Dernek ve lokallere kapatma denetimi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dernek ve lokallerin kapatılması ile ilgili yapılan denetimde Düzce’de ki tüm derneklerin ve lokallerin kapalı olduğu belirtildi.

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dernek ve lokallerin kapatılması ile ilgili yapılan denetimde Düzce'de ki tüm derneklerin ve lokallerin kapalı olduğu belirtildi.


Düzce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs tedbirleri kapsamında lokaller ve umuma açık yerler için geçici süreli kapatma kararının ardından Düzce'de dernek ve lokallerin denetimini gerçekleştirdi. Dernek ve lokallerin Düzce genelinde denetlemesini yapan ekipler Düzce'de ki tüm derneklerin ve lokallerin kapalı olduğunu bildirdi.

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