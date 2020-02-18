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Dernekler bir oldu İdlib için kolları sıvadı

Düzce’deki 5 dernek Düzce Belediyesi önderliğinde bir oldu İdlib’deki savaş mağdurları için insani yardım, çocuklar için ise oyuncak kampanyası başlattı.

Düzce'deki 5 dernek Düzce Belediyesi önderliğinde bir oldu İdlib'deki savaş mağdurları için insani yardım, çocuklar için ise oyuncak kampanyası başlattı.


İdlib Savaş Mağdurları için Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği, Afet Gönüllüleri Derneği, Görünmez Eller Yardım Derneği ve Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından insani yardım kampanyası başlattı. İkinci el ve yeni giyim eşyası, temel gıda maddesi, battaniye, halı, yeni çorap, çocuk kıyafetleri, oyuncak ve benzeri malzemeler toplanıyor.


Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) Başkanı Metin Gözütok, kampanya ile bilgiler vererek “Her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında Düzce Belediye Meydanında ekiplerimiz mevcut bulunmaktadır. Halkımızın desteklerini beklemekteyiz” diyerek hayırsever Düzcelilere destek çağrısında bulundu.

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