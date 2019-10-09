Derneklerle işbirliği

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi, Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz ile Belediye Meclis Üyesi Hanife Pazvant Tetik, Akçakoca Sakatlar Derneği şubesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Emin Belli ve yönetim kurulu üyesi, Nursen Yanmaz'ı ve Hanife Tetik'i dernek binasında ağırladı. Yapılan ziyaret sırasında Yanmaz, özel insanların sorun ve taleplerine karşı sosyal projelerin artırılmasını, toplumsal hayata eşit ve üretken bireyler olarak katılımları için bundan sonraki süreçte sık sık bir araya gelerek karşılıklı istişareler yapılacağını ve belediye ile derneğin işbirliği içerisinde hareket edileceğini vurguladı.

Yanmaz, dernek tarafından talep edilen bazı hususlarında imkanlar çerçevesi içerisinde karşılanacağını sözlerine ekledi.

Akçakoca Sakatlar Derneği Başkanı Emin Belli kendilerini ziyaretinden dolayı Nursen Yanmaz'a ve Meclis Üyesi Hanife Tetik'e teşekkür ederek derneğin yürüttüğü çalışmalar ve engellilerin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.