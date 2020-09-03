Ders kitapları öğrencilere teslim edilmeye başlandı

Öğrenciler bağlı bulundukları okullara giderek kitaplarını teslim alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Korona virüs salgını sebebiyle ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminin açılışının uzaktan yapılacağını açıklamasının ardından kitaplarda sıralarda kaldı. Bu kapsamda öğrencilere kitaplar okulların yönetimleri tarafından ulaştırılmaya başlandı.

Düzce Yeşiltepe İlkokulu okul yönetimi öğrencilere randevu vererek okulda kitaplarını teslim ediyor.