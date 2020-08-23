Ders kitapları okullara dağıtıldı

Dağıtılan kitaplar okullarda sıralara yerleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara her yıl gönderilen ücretsiz kitaplar, Düzce'de ki okullara ulaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara ulaştırılması konusunda yapılan çalışmaların ardından okullara ulaştırılan kitaplar sıralara yerleştirildi. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimin ardından Düzce'de öğrencilere 612 bin 939 kitap dağıtılacak. Ayrıca bazı kitaplarda Elektronik ortamda öğrencilere dağıtılacak.