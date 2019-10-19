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Derslere sporlar başlıyorlar

Düzce’nin Çay Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu’nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.


Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler her hafta Perşembe günü ders öncesi oluşturulan sıraya girerek spor yapıyorlar. Derslere spor yaptıktan sonra giren öğrencilerin sloganı ise “Spor yap sağlıklı yaşa” olarak belirlendi.

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