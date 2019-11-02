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DESKKKOP'dan emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) yönetim ve denetim kurulu üyeleri yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ı makamında ziyaret ettiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) yönetim ve denetim kurulu üyeleri yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret ettiler.


5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri son kararname ile Düzce'ye atanan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret edere hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyarette Bölge Başkanı Ertan Taşlı hem Düzce esnafı ve kooperatif hakkında bilgiler verildi, yeni görevinde başarılar diledi.


Emniyet Müdürü Akkaplan'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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