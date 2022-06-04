Destekleme yetiştirme kursu araştırma sınavları yapıldı

Sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik 'Destekleme, Yetiştirme ve Araştırma Sınavı' Düzce il genelinde 8 okulda gerçekleştirildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde 8 okulda 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu' için araştırma sınavı gerçekleştirdi. Sınav, Düzce'deki 8 okulda, DYK kurslarında öğrenim gören 645 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. DYK araştırması ortaokul kademesinde Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden; lise kademesinde ise Matematik, Felsefe ve Kimya derslerinden uygulandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu uygulamayla amacımız, destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla öğrencilerin kurs açılan derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları ne kadar edindiklerini ölçmektir" ifadelerini kullanmıştı.