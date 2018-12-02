Dev dalgalar kumsalları çöplüğe çevirdi

Karadeniz'de yaşanan fırtına sonrası dev dalgalar sahilleri çöplüğe çevirdi.

Batı Karadeniz bölgesinde poyraz fırtınası ve sağanak yağışların ardından dere yataklarından Karadeniz'e giden çöpler, dalgalar vasıtasıyla kumsalları çöplüğe çevirdi. Karadeniz'e giden ağaç parçaları, poşetler, pet şişeler ve birçok çöp dev dalgalarla sahile vururken, kumsallar adeta çöplüğe döndü. Bazı vatandaşlar ise kumsaldaki ağaç parçalarını topladı.