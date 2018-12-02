İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev dalgalar kumsalları çöplüğe çevirdi

Karadeniz’de yaşanan fırtına sonrası dev dalgalar sahilleri çöplüğe çevirdi.

Karadeniz'de yaşanan fırtına sonrası dev dalgalar sahilleri çöplüğe çevirdi.


Batı Karadeniz bölgesinde poyraz fırtınası ve sağanak yağışların ardından dere yataklarından Karadeniz'e giden çöpler, dalgalar vasıtasıyla kumsalları çöplüğe çevirdi. Karadeniz'e giden ağaç parçaları, poşetler, pet şişeler ve birçok çöp dev dalgalarla sahile vururken, kumsallar adeta çöplüğe döndü. Bazı vatandaşlar ise kumsaldaki ağaç parçalarını topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.