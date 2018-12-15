DevFest Düzce 2018 etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün katkılarıyla Google Developer Group Düzce tarafından organize edilerek bu yıl beşincisi düzenlenen ve bilişim alanında uzman konukları öğrencilerle bir arayan getiren DevFest Düzce 2018, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra birçok lise öğrencisinin bilişim öğretmenleriyle birlikte etkinliğe katılması, programın yalnızca Düzce Üniversitesi içerisinde değil, aynı zamanda yerel çevrede de kabul gören etkinlik olduğunu bir kez daha gösterdi. İlginin oldukça yoğun olduğu etkinliğin açılış konuşmasını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur yaptı. Mühendisliğin her dalının günümüz teknolojilerinin gelişimine katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Uygur, inovatif ve çözüm odaklı düşünmenin önemli olduğunu vurguladı. Teknoloji konularının tartışıldığı konferansların öğrenciler için büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. İlyas Uygur, bu kapsamda DevFest konferanslarının öğrencilere, tecrübelerden faydalanma, gelecek planlarını şekillendirme açısından büyük fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Programda; Akın Robotics Yazılım Mühendisi Süleyman Düzgün “Web Dünyası ve Teknolojileri”, Hepsiburada Yazılım Mühendisi Melih Abdullahoğlu “Kişisel Gelişim Kariyer Gelişimi”, Mutlubiev Yazılım Geliştiricisi Onur Şafak “Topla Gel” başlıklarında sunum yaparken, Netaş A.Ş Mühendisi Baran Çelenk “4,5G Yerli Baz İstasyonu” ve İrem Kömürcü “Phyton-Django Framwork” konuları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yazılım dünyasının güncel teknolojilerinin tartışıldığı konferansta; yerli baz istasyonundan web dünyasına, teknoloji gelişiminden kişisel gelişim ve kariyer gelişimine kadar birçok konu öğrencilere anlatılarak; yazılımın ne olduğu, nasıl öğrenilmesi gerektiği ve iş hayatında yazılımcıları neler beklediği üzerinde duruldu. Konuşmacılar sunumlarıyla geleceğin yazılımcılarına ipuçları verdi.

DevFest Düzce konferansının yanı sıra bayan yazılımcılara yönelik Women Techmakers ve 24 saatlik uygulama geliştirme yarışması Hackathon etkinliklerini de başarılı bir şekilde gerçekleştiren Google Developer Group Düzce, etkinliklerini son 5 yıldır Google ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyor.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığının ve Fakültenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün sınırsız desteğini arkasına alan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Hüseyin Bodur'un başında bulunduğu GDG Düzce, yalnızca yerelde değil, aynı zamanda birçok ülkede düzenlenen konferanslara da Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılmasına olanak sağlıyor.

Son iki yıldır, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi İrem Kömürcü Hindistan'da düzenlenen GDG India 2017 etkinliğine, dördüncü sınıf öğrencisi Nurcan Özkan ise San Francisco'da bulunan ve Google merkez ofisinde düzenlenen Google I/O 2018 etkinliğine katıldı.