Devlet destekleri anlatıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Serbest Mali Müşavirler Odası işbirliğinde düzenlenen devlet destekleri bilgilendirme semineri yapıldı. DTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seminere DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yönetim ve meclis üyeleri, Serbest Mali Müşavirler Odası Başkanı Cem Yıldırırım, yönetim üyeleri ilgili kurum müdürleri katıldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin paranın kolay kazanılmadığını belirterek “Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası bizim odamız ve üyemiz arasındaki en önemli köprü olma vazifesini yürütüyor. Bu iki odanın en çok iletişim içerisinde olan kurumlar olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Üyelerimizin memnuniyeti öncelikle siz serbest muhasebeci ve mali müşavirlerimizden başlıyor. Siz sadece mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak bir yana, aynı zamanda üyelerimize resmen danışmanlık veriyorsunuz. Onların hakkını savunuyor, gereksiz cezalara muhatap olmamaları için çaba gösteriyorsunuz. Bu yüzden verdiğiniz hizmeti çok değerli buluyor ve takdir ediyoruz. Para kolay kazanılmıyor ve büyük umutlar ve beklentiler ile şirketler kuruluyor. Şirketlere koyulan sermayeler aslında bir milli servet. Son kuruşuna kadar doğru yerde ve zamanda kullanılması konusunda hep beraber elimizden geleni yapmamız lazım” dedi.

“Üye danışma destek ofisi kurduk”

Başkan Tuncay Şahin, üye destek ofisi kurduklarını ve burada üyelere destek ve hibeler konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek “1 Şubat tarihinde odamızda üye danışma destek ofisimizi kurduk. Üyelerimizi hem davet ediyor, hem de bizzat işyerlerinde ziyaret ediyoruz. Alabilecekleri devlet destek ve hibeleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. İnanın birçok üyemiz alabilecekleri destek ve hibeler konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Henüz kuruluş aşamasındaki şirketlerin yöneticilerini tarafımıza yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü bazı destekler ve hibeler için başvuruların vergi numarası tahsisi yapılmadan önce yapılması gerekiyor. Bu destekler ve hibeler zaten finansa erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşayan üyelerimize nefes aldıran avantajlar. Yapacağı iş ile ilgili destek veya hibenin olduğunu fark etmeden işletme sermayesinden harcama yapan birçok üyemiz var. Hatta makine ve teçhizat aldıktan sonra yatırım teşvik belgesi almadığı için kaçırdığı avantajları sonradan öğrenen üyelerimiz bile var. Bu yüzden bu gibi konularda dirsek teması çalışalım .Çok daha fazla bir araya gelelim. Odalarımız arasında veya üyelerimiz ile yaşadığımız sorunlar varsa bunları beraber masaya yatıralım ve istişare edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve bugünkü seminerin hepimiz için yararlı olmasını diliyorum“ ifadelerini kullandı.

Seminerin devamında ilgililer devlet destekleri hakkında katılımcılara bilgi verdiler. Seminer toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.