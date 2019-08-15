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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Çelikdere köyünde Muhammet Çeğen'in kullandığı 81 DA 165 plakalı traktör ile fındık bahçesine giderken sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü çevrede bulunanların müdahalesiyle aracın altından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çeğen hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Diğer taraftan yetkililer, fındık hasat mevsimi olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşların dikkat etmemesi sonucu traktör ve pat pat kazalarında artış yaşandığını ve sonucunda ölüm ve yaralanmalara sebep olduğunu ifade ederek vatandaşları daha dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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