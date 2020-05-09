İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DİDER, çalışan anneleri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) çalışan anneleri unutmayarak fabrika önlerinde kadın işçilere kolonya dağıttı.


Düzce'de fabrika işçilerinin daha rahat bir hayat geçirmesi için sürekli çalışmalar gerçekleştiren Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, çalışan anneleri unutmadı. Korona virüs nedeni ile anneler günü kapsamında iyi bir etkinlik düzenleyemediklerini dile getiren dernek başkanı Sedat Mıhçı, “ Bugün çalışan annelerimize birer kolonya dağıtıyoruz. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Gönül isterdi ki daha iyi bir etkinlik yapalım. Ama süreç evde kalmamızı istiyor. Evde kalalım bir sonraki anneler gününde farklı bir plan yaparız. Sokağa çıkarız ve gönüllerimizce annelerimizin anneler gününü kutlarız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.