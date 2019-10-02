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DİDER kermes geliriyle yaşlı amcanın umudu oldu

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile DELTA Alfa Çorap çalışanları düzenledikleri kermesten sağladıkları gelirle geçimini karton toplayarak sağlayan, engelli ve yaşlı adamın elektrikli aracının akülerini aldılar.


Düzce'de bir çok sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan, sosyal ve maddi imkanları yetersiz Düzcelilerin yanında yer alan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile DELTA Alfa Çorap çalışanları bu kez geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşlı ve engelli Selahattin Kambur (73) için bir araya geldiler. Engelli olduğu için akülü arabayla gezmek zorunda olan ve arabasının aküleri eskiyen Selahattin Kambur için kermes düzenleyen çalışanlar, kermesten elde edilen gelirle aracın akülerini yenileyerek kullanılır hale getirdiler.

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