Dijital dönüşümün vazgeçilmezi e-fatura

Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, "Dijital dönüşüm çağındayız ve işletmelerin giderek dijitalleşmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu dönüşümün en önemli bileşeni olan e-Fatura, firmaların finansal adımlarını kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir araç olarak öne çıkıyor. e-Fatura, işletmeler için vazgeçilmez bir zorunluluk haline gelirken, süreçleri de önemli ölçüde iyileştirerek kolaylaştırıyor” dedi.

e-Fatura sisteminin zorunluluk çerçevesinin gelecekte daha çok artacağını ve kısa bir zaman içinde bütün işletmelere zorunlu hale gelebileceğini vurgulayan Uğur Şahin, "e-Fatura, işletmeler için bir zorunluluk haline geldi, bu zorunluluk getirilen yasal düzenlemelerle daha da güçleniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamalarda, e-Fatura kullanımının teşvik edildiği ve kağıt faturaların kademeli olarak ortadan kalkacağı belirtiliyor. İşletmelerin e-Fatura sistemine geçiş yaparak avantajlardan yararlanarak yasal uyum sağlaması gerekecek. Aksi takdirde, cezai yaptırımlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olacak" ifadelerinde bulundu.

"e-Fatura, geleneksel kağıt faturaların yerini alacak"

Vergi mevzuatının değişimi ve devletin dijitalleşme politikalarıyla birlikte, işletmelerin e-Fatura sistemine geçişi hızlanacağını belirten Şahin, artan kullanımın daha fazla entegrasyon ve otomasyon imkanı sunacağını, işletmelerin verimliliklerini artırarak rekabet avantajı sağlayacağının aktardı.

Şahin, son olarak ise Bilsoft olarak müşterilerinin dönüşüm sürecine daha rahat adapte olmaları için sürekli çalıştıklarını ve kullanıcılarına ücretsiz e-Fatura kampanyasıyla yanında olduklarını belirterek bu süreçte de her zaman olduğu gibi destek olmaya devam edeceklerinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.