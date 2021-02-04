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Dikkat çeken billboardlar sokaklara yerleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de çalışmalarını sürdüren Oxijen Medya, billboardlara ayna yerleştirerek, ’Sadece Gerçekleri Yansıtır’ sloganı ile dikkat çekici bir reklam çalışması yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çalışmalarını sürdüren Oxijen Medya, billboardlara ayna yerleştirerek, 'Sadece Gerçekleri Yansıtır' sloganı ile dikkat çekici bir reklam çalışması yaptı.


Düzce'de reklam çalışmalarını sürdüren Oxijen medya, yine Düzce sokaklarında dikkat çekici bir reklam çalışması gerçekleştirdi. ‘Sadece Gerçekleri Yansıtır' sloganı ile Düzce'de billboardlara ayna yerleştiren Oksijen Medya, vatandaşların billboardlar karşısında kendilerini görmelerini ve firmalarının reklamının dikkat çekmesini planladı.

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