Dil eğitimi alacaklar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya dil eğitimi için yurt dışına gidecek. Vali Atay, Düzce'de ki çalışmaları sebebi ile iki isme başarı belgesi verdi.

Kaymakamlar kararnamesi ile Düzce'ye atanan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya, dil eğitimi için İngiltere'ye gidecek. Dil kursu için Düzce'de ki görevlerinden ayrılacak olan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de ki görev süresince başarılı çalışmalar gerçekleştiren Vali Yardımcısı Sarıoğlu ve Kaymakam Yalçınkaya'ya Vali Atay başarı belgesi verdi.