İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü

Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber’in kızı Avukat Tuğba Dilber, hayatını Avukat Muhammet Fatih Demir ile birleştirdi.

Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber'in kızı Avukat Tuğba Dilber, hayatını Avukat Muhammet Fatih Demir ile birleştirdi.


Düğüne Düzce protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber'in kızı Avukat Tuğba Dilber ile Avukat Muhammet Fatih Demir muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Doğa Koleji Sosyal Tesisleri'nde yapılan düğünde Düzce protokolü Dilber ve Demir ailelerini yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de düğüne katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.