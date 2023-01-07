Dilenmeye çocuklarını da alet ettiler, zabıtadan kaçamadılar

Düzce'de kucağında bebek ve yanında bulunan 4 yaşındaki çocuk ile dilenen karı-koca zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere karşı gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ederken, dilenme yönetimi olarak çocuklarını kullananlara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde Düzce'yi mesken tutan dilencilerle mücadele çerçevesinde yoğun mesai harcayan Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde kucağında 25 günlük bebeği, yanlarında ise 4 yaşındaki çocuklarıyla vatandaşlardan para isteyen karı kocayı takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından harekete geçen ekipler, şehrin belirli noktalarında dilenen çifti yakaladı. İşlemleri yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürülen ailenin üst aramasında bir miktar para ele geçirilirken, yapılan tahkikat sonucunda çiftin çocuklarını da vatandaşların duygularını sömürebilmek için kullandıkları ortaya çıktı.

Denetimler aralıksız devam edecek

Üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandığını ifade eden Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, “Çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar ederek bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımızın huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ekiplerimizle sahadayız” diye konuştu.