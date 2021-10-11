Din görevlilerinden Kızılay'a kan desteği

Düzce Müftülüğü din görevlileri, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Düzce Müftülüğü din görevlileri, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Düzce Müftülüğü ile Türk Kızılay Düzce Şubesince “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi. Türk Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında din görevlileri kan bağışında bulundu. Kampanyaya Düzce Müftülüğü bünyesinde görev yapan personel katılım sağladı.