Din görevlilerine bağımlılık eğitimi

Düzce Müftülüğü personeline, çocuk ve gençlere yönelik "Din Görevlilerine İhmal, İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık eğitimi" verildi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa konuşmacı olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Büken katıldı. Din görevlilerinin katıldığı programa Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı da iştirak etti.

Düzce İl Müftülüğünün 2019 yılı eylem planı çerçevesinde günümüz gençliğinin zararlı alışkanlıklarından ve madde bağımlılıklarından korunmasına yönelik toplum liderlerini bilinçlendirme farkındalık eğitimleri veriliyor. Bu kapsamında il genelindeki müftülük personellerine "Din Görevlilerine İhmal, İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık eğitimi" düzenlendi.

Günboyu süren eğitimde Prof. Dr. Bora Büken, video ve fotoğraflarla desteklediği sunumda, özellikle çocuk istismarı üzerinde durdu. Büken, istismar konusunda özellikle ‘Çocuk Koruma Eğitimi' üzerinde durarak, “Çocuklara temel eğitimin yanı sıra, sokak ve okul arkadaş ilişkilerini de öğretmek gerekiyor. Ebeveynlerin, eğitimcilerin çocuğun her aşamasında davranışlarını gözlemleri gerekiyor” diye konuştu.