Dini bilgiler atölyelerde öğretiliyor

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında müftülük ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Dini bilgiler konusunda oluşturulan atölyelerde öğrencilere bilgiler aktarılması için eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Avni Akyol Yurdunda İslam Felsefesi Atölyesi oluşturulurken, Konuralp yurdunda da Adab-ı Muaşeret Atölyesi oluşturuldu. Her iki atölyede de öğrencilere dini bilgiler üzerine bilgiler aktarılıyor.