İhlas Haber Ajansı

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Dini bilgiler atölyelerde öğretiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik dini bilgileri çeşitli atölyelerde aktarmaya devam ediyor.


Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında müftülük ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Dini bilgiler konusunda oluşturulan atölyelerde öğrencilere bilgiler aktarılması için eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda, Avni Akyol Yurdunda İslam Felsefesi Atölyesi oluşturulurken, Konuralp yurdunda da Adab-ı Muaşeret Atölyesi oluşturuldu. Her iki atölyede de öğrencilere dini bilgiler üzerine bilgiler aktarılıyor.

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