Dinlenme tesisinden çıkan otomobil, iki araçla çarpıştı: 3 yaralı

Kazada sıkışan Gürcistan uyruklu otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan bebek ile de polis ilgilendi.

Kaza, TEM Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden çıkan Valeri G. idaresindeki AN 100 UK Gürcistan plakalı Audi marka otomobil, Yüksel B'nin sürücülüğünü yaptığı 41 AES 769 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, sol şeride geçerek Süleyman Y. hakimiyetindeki 41 ALZ 752 plakalı Volkswagen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Valeri G. otomobil içinde sıkıştı. Ketevan G. ile Süleyman Y.'de yaralandı. İhbara olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkarmak için uzun süre uğraştı. Uzun uğraşlar neticesinde otomobilden çıkarılan Valeri G. sağlık ekiplerine teslim edildi. Valeri G., Ketevan G. ile Süleyman Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valeri G.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan anne ve bebeği ise kazayı yara almadan atlattı. Kadın, yaralanan Valeri ile Ketevan G. ile ilgilendiği sırada bebeğine ise polis ekipleri baktı. Ekipler, bebeğin ağlamaması için yoğun çaba harcadı.

"Otomobil önüme atladı"

Kazayı anlatan otomobilin çarptığı tırın sürücüsü Yüksel B., "Ben yolumda ilerliyordum. Gürcistan plakalı otomobil yola çıkmak için önüme atladı. Ben şeridimi değiştiremedim. Fren yaptım ama kurtaramadım. Bana aracımın sol tarafından çarptı. Sonra yola çıkınca otoyolda ilerleyen otomobil ile çarpıştı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.