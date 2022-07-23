Dipsizgöl Göleti kamp severlerin uğrak noktası oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Dipsizgöl Göleti kamp severlerin uğrak noktası olmaya başladı. Muhteşem doğası ve gölü ile birlikte mavi ve yeşilin bir araya geldiği bölge kamp severlerin uğrak noktası oluyor.

Düzce'nin turistik yerlerinden birisi olan ve dikkat çeken özellikleri ile her geçen gün tanınırlığı artan Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl Göleti, kamp severlerin uğrak noktası olmaya başladı. Her mevsim birbirinden farklı renkleri bir araya getiren, yaz aylarında ise yeşil ve mavinin hakim olduğu muhteşem alan kamp severlerle dolup taşmaya başladı. Alanda, piknik için çeşitli kamelyalar yer alırken, doğa yürüyüşü, bisiklet ve foto safari içinde çeşitli aktiviteler yapılabiliyor. Son zamanlarda sıcak havalardan kaçarak turistik bölgelerde kamp yapmak isteyenlerin uğrak noktası olan Dipsizgöl Göleti, kamp severleri ağırlamaya devam ediyor.