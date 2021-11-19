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Direksiyon başında bayıldı, Kontrolden çıkan araç korkuluklara çarptı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün bayılması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün bayılması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza, Düzce kent merkezinde bulunan Hastane Caddesi Kent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ramazan Ç.'nin kullandığı ki 81 DE 611 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak kaldırım kenarındaki korkuluklara çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün direksiyon başında baygınlık geçirdiğini tespit etti. Ramazan Ç., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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