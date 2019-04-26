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Direksiyon başında fenalaştı; 2 yaralı

D-100 Karayolu Düzce kesiminde direksiyon başında fenalaşan Sürücü refüjde trafik işareti direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.


Kaza, öğlen saatlerinde D-100 karayolu Yenitaşköprü Sapağı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Düzce'den Sakarya istikametine gitmekte olan M.M.'in kullandığı 81 DD 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması ile refüjde bulunan trafik işaret direğine çarptı.


Çarpmanın etkisiyle araba hurdaya dönerken otomobilde bulunan sürücü M. M. ve eşi S. M. Yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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