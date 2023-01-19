Direksiyon dersine yetişmeye çalışırken kazaya karıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de alacağı kamyon ehliyeti için direksiyon dersine yetişmeye çalışan motosiklet sürücüsü önüne kontrolsüzce çıkan minibüse çarptı. Çarpışma anı kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü o anları anlattı.

Kaza, dün Düzce şehir merkezinde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden D-100 karayolu istikametine ilerlemekte olan Mustafa Yıldız kontrolündeki 81 AC 557 plakalı motosiklet, Mert A. idaresindeki 06 FB 5305 plakalı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kol, bacak ve köprücük kemiğinde ezilmeler oluşan Yıldız'a, 7 gün iş göremezlik raporu verildi.

“Sinyal vermeden kontrolsüzce yola atladı”

Kontrolsüzce yola çıkan minibüsü korna çalarak uyarmaya çalıştığını ancak uyarılara rağmen aracın ilerlemeye devam ettiğini aktaran motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldız, “Kamyon ehliyeti için direksiyon dersine gidiyordum. Motorumla ilerlerken Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait aracın sürücüsü hiçbir şekilde sinyal vermeden kontrolsüzce yola atladı. Kendi imkanlarımla yavaşlamaya çalıştım. Kaçmaya çalıştım ama kaçtığım yöne doğru ilerlediği için maalesef duramayıp araca çarptım. Aynı zamanda da korna çalmama rağmen durmadı. Sonrasında olayın şoku ile çok bir şey hatırlamıyorum. Hemen hastaneye kaldırıldım. Kırık olmadığını öğrendim ama ciddi ezikler oluşmuş. Karşı taraftan da dönüş alamadım. Bazı şeyler bu kadar basit olmamalı. Çünkü motorcu ve bisikletliler trafikte her zaman var. Sürücülerin daha hassas daha ileri görüşlü olmalarını cidden rica ediyorum. Trafikte bizde varız lütfen bizi de görün. Çok bir şey istemiyoruz. Sürücüler sadece sinyal verin, aynalarınıza bakın motorcuları fark edin istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza anı ise motor sürücüsü Mustafa Yıldız'ın kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosikletin, kontrolsüzce yola çıkan minibüse çarpma anı yer aldı.