Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yağışla beraber kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada sürücü ile beraber 3 kadın yaralandı.

Düzce'de yağışla beraber kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kaza öğlen saatlerinde Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sancaklar Mahallesi istikametinden Çamköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Döndü Bulut idaresindeki 81 DE 151 plakalı otomobil, yağışla beraber kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince Karaca Deresi'ne uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen 112 Acil ambulans ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kazazedeleri derenin içinde bulunan araç içerisinden çıkarttı. Kazada Döndü Bulut, Selma Bulut ve Esma Bulut yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.