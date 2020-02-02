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Direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı

Düzce’de direksiyonu kilitlenen bir otomobil, direğe çarparak durabildi.

Düzce'de direksiyonu kilitlenen bir otomobil, direğe çarparak durabildi.


Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Sokakta meydana geldi. Turgut E.'ye ait 81 ABA 550 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Sokak'tan D-100 istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyonu aniden kilitlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören sokak sakinlerini haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler otomobilde yanma ihtimaline karşı önlem alırken, otomobil sokak sakinleri tarafından yolun kenarına çekildi.


Kazada ölen ve yaralanan olmazken, sürücü ise aracı bırakıp gitti.

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