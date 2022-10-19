Diş hekimlerinin fazla mesaisi vatandaşı mutlu ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimleri, 2 saat daha fazla mesai yaparak hastalara şifa dağıtıyor.

Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimleri 2 saat fazla mesai yapmaya başladı. Bu sistemin faaliyete geçmesi en çok hastaların işine yaradı. Pandemi sürecinde merkezde bulunan hekimlerin filyasyona çıkması sebebiyle biriken hasta yığılmalarını önleyebilmek için başlatılan uygulama ile birlikte hastalar rahatlıkla muayene ve tedavilerini olabiliyor.

"Görevlerinin başındalar"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde pandemi döneminde yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Covid sürecinde filyasyonda görevli hekimlerimizden dolayı merkezimde yığılma olmuştu. Bu yığılmaların önüne geçebilmek adına Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde 22 hekimimiz pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri mesai saati bittikten sonra 2 saat mesai yapıyorlar. Türkiye genelinde yapılan çalışmalara Düzce'den de katılmış olduk. Hekim arkadaşlarımız ve hastane çalışanlarımız Düzceli vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için mesai sonrasında görevlerinin başındalar" dedi.

"İsteyen aynı güne randevu alabiliyor"

Hekimlerin fazla mesaiye kalmasıyla randevu sisteminde rahatlama olduğunu belirten Yılmaz, "Randevu sisteminde sabah girdiğinizde aynı gün ya da ertesi güne randevu alabilme imkanı ortaya çıktı. Mesai saati dışında hekim arkadaşlarımıza ekstra bir randevu kabul ortamı oluştu. Bu kapasite artışı ile birlikte de randevu yığılmasını aşmış oluyoruz. İsteyen aynı güne randevu alabilmiş olacak" diye konuştu.

"İş yerimden izin almama gerek kalmadı"

Diş hekimlerine teşekkürlerini sunan bir hasta, "182 üzerinden randevu aldım. Merkezde mesai sonrası çalışma olduğu için benim çalıştığım yerden izin almama gerek kalmadan mesai bitiminde buraya gelerek muayenemi oldum ve tedavimi yaptırıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Doktorlar da uygulamadan memnun

Diş hekimi Mehmet Dündar ise "Hastalarımız için çok iyi oldu. İş yerinden izin almadan gelip tedavi olmak isteyen çok kişi oluyor. Bu konuda onlara yardımcı olduğumuz için mutluyuz. Randevu alamayan hastalarımız oluyordu. Bu yığılmaların önüne de geçilmiş oldu. Böylece iş yükümüzü de azaltılmış oldu. Randevularda herhangi bir sıkıntımız yok. Hastalarımızda randevularını alıp rahat bir şekilde gelebiliyorlar" ifadelerini kullandı.