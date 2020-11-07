Divan toplantısına Genel Başkan katıldı

Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Eğitim-Bir-Sen Düzce Şubesi'nin Online Divan toplantısına katılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce'de eğitimcilerin yetkili sendikası olan Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi, Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemi ile gerçekleşen toplantıya Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da katılım sağladı. Toplantıya başkanlık eden Yalçın, Düzce şubesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Yalçın: “ Toplantıda İstikrarlı, seviyeli ve dengeli yapısıyla güven veren, samimi ve özverili lider kadrosuyla ter akıtan şubemizle verimli bir toplantı oldu. Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelebi şahsında tüm teşkilatımıza toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.