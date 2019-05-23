Divapan ailesi iftarda buluştu

Divapan Fabrika Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, iftar programlarının birlik, beraberlik ve kaynaşmalara vesile olduğunu dile getirdi.

Düzce'de faaliyet gösteren en önemli kuruluşlardan olan Divapan yönetici, çalışanları ve tedarikçileri fabrika bahçesinde düzenlenen geleneksel iftar programında bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda eller semaya huzur ve beraberlik için açıldı. Dualar edildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte de iftar yemekleri yine beraberce yenildi. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, iftar programına katılanlarla bir süre sohbet etti.

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir iftar programında nimetlerin paylaşıldığını belirterek “İftar programımız geleneksel bir iftar programı. Hava durumuna bakmamıza rağmen Allah'ın bereketi ile iftar programı yaptık. Çalışanlarımız akrabaları ve yakınlarıyla birlikte misafirlerimiz oldular. Bu vesileyle de sevabımıza ortak oldular. İftar programları kaynaşma ve birlik, beraberliğimize de vesile oluyor. Biz masaları dolaştık. Aileler, eşlerinin nerede çalıştığını görüyorlar” dedi.