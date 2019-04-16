Divapan A.Ş bayileri Umre'de

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin en eski sanayi kuruluşlarından olan Divapan A.Ş. bayilerine yönelik Uzak Doğu ve Umre Seyahati olmak üzere iki tur gerçekleştirdi. Bu turlara bayiler aileleriyle birlikte katılım sağladı.

Sosyal faaliyetleri ile her zaman ön plana çıkmayı başaran ve diğer fabrikalara örnek olan Divapan A.Ş. Fabrikasının bayileri bu yıl için de Uzak Doğu ve Umre Seyahati olmak üzere iki tur gerçekleştirdi. Bu turlara bayiler aileleriyle birlikte katılım sağladı.

Divapan A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ve eşinin bizzat katıldığı bir hafta süren Umre seyahatinde Medine ve Mekke olmak üzere toplam 8 gün olarak gerçekleştirildi. Seyahat boyunca Uhud Şehitliği, İki Kıbleli Mescit, Kuba Mescidi, Sevr Dağı, Arafat, Şeytan Taşlama mahalleri, Nur Dağı, Cin Mescidi ve daha birçok kutsal topraklar rehberlerin ziyaret edildi.

Genel Müdür Aydemir, ailelerden gelen olumlu geri dönüşlere bakarak planlanılan bu turların sadece bir kerelik olmadığını belirterek “Seneye daha büyük bir aile olarak yeni yerler keşfetmek amaçlanmaktadır” dedi.