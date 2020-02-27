Divapan'da 2020 yılı büyüme yeni pazarlar yılı olacak

DÜZCE(İHA) – Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, “Hem teknoloji olarak hem de kalite olarak Avrupa ve Dünya'da iyi bir noktadayız” dedi.

Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, Düzce'de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi ve 2019 yılı bütçesini değerlendirerek 2020 hedeflerinden bahsetti. Aydemir Divapan'ın sektörde önemli bir yerde yer aldığını ifade etti.

MDF ve MDF lam üretimi yapan Düzce'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Divapan Entegre Genel Müdürü Mustafa Aydemir Düzce fabrikasında basın mensupları ile bir araya geldi. Sahip olduğu üstün teknoloji, uzman kadrosu, oluşturduğu geniş ve kaliteli ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı ile sektörün büyüyen ihtiyaçlarına cevap veren öncü firmalar arasında yer alan Divapan'ın Genel Müdürü Mustafa Aydemir, 2019'u hasarsız kazasız atlattıklarını belirterek “2019 bütçemizi yüzde 95 oranında gerçekleştirdik. Piyasanın daralmasına Türkiye şartlarına bakınca karlılık oranımız iyi oldu, bütçeyi tutturduk. 2019 bizim için başarılı bir yıl oldu. 2020'de de bir önceki yıl gibi başarılı bir yıl geçirmek istiyoruz. 2020'den beklentimiz ise son alınan siparişlere piyasa yoklamamıza baktığımızda bir önceki yıldan iyi olacak gibi, şuan piyasada bir canlılık var. Öncelikle Türkiye'nin iyi olmasını diliyoruz, bunun için istikrar önemli. Tabi inşaat sektörü bizim için önemli, onlarda ufak ufak tıkanmalar var. Ruhsat alımlarına baktığımızda 2019'daki durgunluk yok gibi" dedi.

Dünya'da söz sahibiyiz

Sektörün Avrupa ve Dünya'daki yerinden de bahseden Mustafa Aydemir; "Ağaç işleri MDF sektöründe şuan Dünya'da söz sahibiyiz ve ilk 5'in içerisindeyiz, Avrupa'da MDF'de birinciyiz, Dünya'da ise ikinci sıradayız. Yongo levha dediğimiz suntada da aynı şekilde. Sektörün içerisinde yüzde 5'lik payımız var. Biz sadece MDF üretiyoruz. Diğer şirketlerimiz her dalda var. Onlar da Türkiye ve Dünyaya hitap ediyorlar. Hem teknoloji olarak hem de kalite olarak Avrupa ve Dünya'da iyi bir noktadayız” ifadelerinde bulundu.

“Yenileme yatırımları yapıyoruz, kaliteye önem veriyoruz”

Kapasiteyi tam olarak kullanmak istediklerini ifade eden Aydemir; "Üretim kapasitemizi 2013 - 2014 yılında artırmıştık. Kapasite kullanımını tam yapmaya çalışıyoruz. Kalite kontrol ve diğer alt makina ekipmanı ile kaliteyi artırmak hem de kapasiteyi artırmak için yenileme yatırımlarını yapıyoruz. Holding şirketi olduğumuz için uygun görürlerse kapasite daha da artabilir. Şuan için kapasitemizi tam kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yurtdışı ihracatımız yüzde 10”

Fabrikanın yurtdışı ihracatından da bahseden Mustafa Aydemir; "Yurt dışı ihracatımız yüzde 10 civarında. 2020'de yurtdışı satışımızı artırmak istiyoruz. İran ve Irak'a yapıyoruz. Ne kadar döviz kazandırabilirsek bizim için ayrı bir değer. Kuzey Afrika ülkelerinin pazar payından da faydalanmak istiyoruz. Fas Libya Tunus bölgelerine yoğunlaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.