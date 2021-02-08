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Divapan'dan Düzcespor'a destek

DÜZCE(İHA) – 3.

lig 4. grupta mücadele eden Düzcespor tarafından başlatılan Hatıra Bilet kampanyasına Divapan'dan destek geldi.


Düzce'nin köklü kuruluşlarından Divapan Entegre A.Ş., Düzcespor Yönetim Kurulu tarafından başlatılan ‘Hatıra Bilet' kampanyasına destek verdi. Divapan Entegre A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, 100 bilet alarak kampanyaya katıldı. Muzaffer Aydemir Düzcespor'un yanında olduklarını belirterek, “100 adet hatıra bileti alarak Düzcespor'a bir destek de biz vermek istedik. Düzcespor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz ve herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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