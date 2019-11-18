Diyabet hastası çocuklar gönüllerince eğlendi

DÜZCE(İHA) – Diyabet Haftası dolayısıyla Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuk ve gençlerde görülen diyabet hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler, Düzce Üniversitesi Hastanesi yataklı servisler girişinde sergilenen “Diyabetle Yaşamayı Öğreniyorum” sergisinin açılışı ile başladı. Tip1 Diyabet tanısı konmuş tedavi gören 6-12 yaş arası çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı sergiyi, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ile Çocuk Diyabet Merkezi ekibi birlikte gezerek bilgiler aldı. Çocukların kronik hastalıklarıyla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla hastanede sosyal hizmet uzmanı eşliğinde resmettikleri çizimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından beğeni topladı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde devam eden programa katılan diyabet hastası çocuklar ve aileleri için illüzyon gösterisi, müzik ve şiir dinletisi ile yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Programa katılan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, gayretli, çalışkan ve iletişim kanalları açık olan hastane diyabet ekibinin eldeki tüm imkanları kullanarak en iyi hizmeti vermeye çalıştığını ifade etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezinin bu alanda en iyi merkezlerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Balbay, merkezin bu başarısının da uluslararası ödülle taçlandırıldığını anımsatarak başta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olmak üzere tüm diyabet ekibi üyelerini tebrik etti.

Diyabet ekibinin başarısında en önemli üyenin diyabetli hastanın kendisi ve ailesi olduğunu vurgulayan Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, “Diyabet haftamıza güzel gelişmelerle başladık. Çocuk Diyabet Merkezi, Türkiye'de sertifika almış ikinci merkez. Bu sertifikadan sonra 2019 yılı Avusturya'da En İyi İlerleyen Merkez ödülünü de almış bulunmaktayız. Yöneticilerimizin desteği ve diyabet ekibimizin gayretli çalışmaları olmadan yapamazdık. En önemlisi de gençlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimizle iyi bir takım çalışması içinde olmamızdı. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinlikler, pasta kesimi ve ikramlarla son buldu.