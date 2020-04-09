Diyabetli Çocuklar ve ailelerine Uzaktan Diyabet eğitimi

Merkez, uzaktan Diyabet eğitimi gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Çocuk Endokrin Diyabet Merkezi, hastanelere gelemeyen çocuklar için uzaktan eğitim çalışması yaptı. Eğitimin diyabet tedavisinde önemli rol oynağına dikkat çeken Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, “Buradan hareketle biz de okulların yaptığı gibi uzaktan eğitime geçmeyi kararlaştırdık. Önce insülin pompası kullanıcıları ile başladığımız eğitim yakında diğer diyabetliler için de devam edecek. Her seferinde 14 kullanıcının katılabildiği birer saatlik oturumlarda diyabet ekibi ve firmanın teknik destek ekibinden kişiler, genelde bir anne ve çocuktan oluşan ortalama 10 aile katılıyor. Hem sunum, hem soru-cevap, hem de tartışma olanağı sağlayan bu oturumların bugün beşincisi yapıldı ve eğitimciler hariç 100'e yakın kişi katıldı. Bu uygulamanın yalnız ülkemizde değil dünyada da COVID-19 salgını sırasında ilk örnek olduğu firmanın global ağında teyit edilmiş olup, ülkemizde başka merkezlerde bu uygulamayı bizden sonra denemeye başlamışlardır.” diye konuştu.